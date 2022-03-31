دراسة: ظهور البثور الصفراء على الجلد مؤشر على ارتفاع نسبة الكوليسترول





أفادت دراسة لدائرة الخدمات الطبية البريطانية بأن ظهور بثور صفراء على الجلد قد يشير إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ما قد يسبب في النهاية تكوين جلطة دموية.

ولفتت الدراسة التي نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، اليوم الخميس، إلى أن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم حالة تنجم عن وجود الكثير من الترسبات الدهنية، محذرة من أن أعراض هذه الحالة هي صامتة، لكنها خطيرة.

ونبهت إلى أن تلك الترسبات يمكن أن تزداد بمرور الوقت في حال لم يتم علاجها ما يؤدي إلى إعاقة تدفق الدم عبر الشرايين، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية.

العربية نت