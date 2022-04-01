المغتربين لم يقدموا حتى للقبول فى جامعات السودان وكذلك الطلاب العرب والافارقة





الجامعات الحكومية ٣ سنوات لم تخرج طالبا واحدا والحزب الشيوعي سلم إدارة الجامعات لكوادره لغرض تعطيل الدراسة

تشرد الطلاب القادر منهم اما نقل لى الجامعات الخاصة او هاجر للدراسة خارج السودان.

والمغتربين لم يقدموا حتى للقبول فى جامعات السودان والطلاب العرب والافارقة الذين كانوا يأتوا للدراسة فى الجامعات السودانية ويغذوها بى العملة للصعبة احجموا عى عن التقديم لى الجامعات السودانية .كيف يدفعوا فلوس لجامعات مغلقة بكيد السياسين والخليج سحب اعترافه بالجامعات السودانية

واساتذة الجامعات متوقفين عن العمل فى الجامعات الحكومية لمدة ٣سنوات ومرتبات مستمرة من غير عطاء .ومستمرين فى عملهم فى الجامعات الخاصة وعندما دعى داعى تصحيح الوضع وتغيير الادارات ضج بعض الاساتذه مهددين بى الإضراب عن العمل لماذا ؟؟ ليستمر التعطيل ويأخذوا مرتبات من الحكومة من غير عمل ويستمر عملهم فى الخاص ويكون الضحية أولاد وبنات الغلابة الماقادرين يدرسوا فى الخاص ولا قادرين يهاجروا

خارج السودان.

عليه نرفض وبشدة تعطيل أولادنا وبناتنا عن الدراسة بكيد الشيوعيين .

ونطلب من الحكومة الحسم من يضرب عن العمل فى جامعات الحكومة يمنع من العمل فى الجامعات الخاصة وكذلك يمنع من السفر خارج السودان ويسترجع للحكومة راتب ٣ سنوات أخذها من غير عمل ولا نامت أعين الجبناء

يكفى إهدار لمستقبل ابنائنا ومستقبل البلد لمصلحة أحزاب تافهة

*متداول