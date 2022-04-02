والي الخرطوم يطلق إسم قدور على الاستديو الرئيسي بقناة الخرطوم





أعلن والي الخرطوم المكلف الاستاذ أحمد عثمان حمزة إطلاق إسم الراحل المبدع السر أحمد قدور على الاستديو الرئيسي لقناة ولاية الخرطوم، كما أعلن عن تكفل ولاية الخرطوم بتوثيق أعمال الراحل التى لم تؤثق.

جاء ذلك خلال مخاطبته سرادق عزاء قدور الذي أقامته قناة النيل الازرق بمقر القناة وعدد الوالي إساهمات قدور متعدد المواهب فهو شاعر غنائي وملحن ومنشد ديني ومسرحي ومقدم برنامج ناجح إستطاع من خلال برنامج أغاني وأغاني ذائع الصيت أن يوثق لمسيرة الأغنية السودانية بمختلف المراحل التي مرت بها، كما له مساهمات بارزة في فنون الدراما السودانية، خاصة مع بداية ظهور التلفزيون في مطلع الستينات .

وعمل الفقيد صحفيا في مجالات السياسة والفنون والمنوعات والرياضة وكاتب له مؤلفات وثائقية في فن الغناء والفنانين المغنيين في السودان ويعد من الجيل الثاني لرواد فن الحقيبة الموسيقي السوداني.

وبرحيل السر قدور، فقدت الساحة الفنية رجلا قدم للأجيال الكثير من الإبداع الذي تمثل شعرا وتلحينا، فضلا عن كونه موسوعة في تاريخ الفن السوداني.

الخرطوم 1-4-2022 (سونا)