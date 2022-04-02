قصة عجيبة.. راكب يخترق موقع شركة طيران للبحث عن حقيبته!





قصة عجيبة غريبة استحوذت على اهتمام واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، وحصدت الآلاف من التفاعلات.

في التفاصيل قام أحد الركاب بعد رحلة مع شركة الطيران الهندية “إندي – غو” من باتنا إلى بنغالورو، يوم 27 مارس الفائت، باتخاذ ما وصفها بـ”إجراءات صارمة” عندما انتهى به الأمر بحقيبة مسافر آخر، بحسب صحيفة “إندبندنت”.

ولفت ناندان كومار إلى أنه لم يلاحظ ذلك حتى وصل إلى المنزل لأن الحقيبتين كانتا “متشابهين جداً مع بعض الاختلافات الطفيفة”.

كما أوضح أنه اتخذ الخطوة غير التقليدية المتمثلة في اختراق الموقع الإلكتروني للشركة، لتحديد مكان وجود أمتعته بعد أن انتهى به الأمر مع الحقيبة الخطأ.

“لا حل”

كذلك كشف مهندس البرمجيات، الذي شارك تجربته على وسائل التواصل، أن الأمر استغرق عدة مكالمات للوصول إلى وكيل خدمة عملاء “إندي – غو”، وحتى بعد ذلك ادعى أن الشركة لم تتمكن من إيصاله للراكب الآخر.

وكتب على حسابه في تويتر: “باختصار… لم أستطع الحصول على أي حل لهذه القضية… ولم يكن هناك أي شخص من فريق خدمة العملاء مستعداً لتزويدي بتفاصيل للتواصل مع ذلك الشخص، مستشهدين بالخصوصية وحماية البيانات”.

كما أشار إلى أنه حصل على وعد بمعاودة الاتصال، وهو ما لم يحدث أبداً.

“التحرك”

هذا الأمر دفع كومار إلى “التحرك”، قائلاً: “لقد ضغطت على الزر “إف12″ على لوحة مفاتيح الكومبيوتر وفتحت وحدة تحكم المطورين على موقع إندي – غو، وبدأت عملية تسجيل الوصول بالكامل”.

وأضاف: “تمكنت من العثور على رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاص بزميلي الراكب. كان ذلك عبارة عن شعاع أمل. لقد قمت بتدوين التفاصيل وقررت الاتصال بالشخص ومحاولة استبدال الحقائب”.

كما تمكن من الوصول إلى الراكب باستخدام رقم الهاتف، وقرر الرجلان الالتقاء في منتصف الطريق بين منزليهما لتبادل الحقائب، حسب قوله.

الشركة ترد

في المقابل دحضت شركة “إندي – غو” بشدة اتهام كومار بأن موقعها على الويب “يسرب بيانات حساسة”.

وذكرت في بيان نُشر على تويتر: “نود أن نذكر أن عمليات تكنولوجيا المعلومات لدينا قوية تماماً، ولم يتعرض موقع “إندي – غو” للخطر في أي وقت”، مشددة على أنها “ملتزمة تماماً بخصوصية بيانات المستهلك ومعايير الأمن السيبراني القياسية للصناعة”.

العربية نت