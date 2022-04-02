ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول الحلوى بعد الإفطار؟





يعشق الكثيرون الحلوى الرمضانية والتي تحتوي على سكريات هائلة، فكيف تتعامل مع تناول الكثير من السكريات خاصًة بعد وجبة الإفطار؟

وتاليا أبرز المخاطر التي يتعرض لها جسمك عند تناول وجبة الإفطار، وفقًا لما ذكره موقع “WedMD”.

تناول السكر يمنح عقلك طفرة هائلة في مادة كيميائية تُشعرك بالسعادة تسمى الدوبامين، وهو ما يفسر سبب رغبتك في تناول قطعة حلوى، نظرًا لأن الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضروات لا تجعل الدماغ يطلق قدرًا كبيرًا من الدوبامين، يبدأ دماغك في الحاجة إلى المزيد والمزيد من السكر للحصول على نفس الشعور بالمتعة.

تناول السكريات يجعلك تشعر بجرعة زائدة من النشاط، عن طريق رفع مستويات السكر في الدم بسرعة، عندما تنخفض مستوياتك مع امتصاص خلاياك للسكر، قد تشعر بالتوتر والقلق ويعرف أيضًا باسم “تحطم السكر” المخيف، ولكن إذا كنت تستخدم وعاء الحلوى كثيرًا، فسيبدأ السكر في التأثير على حالتك المزاجية، وجدت الدراسات أن هناك علاقة بين تناول كميات كبيرة من السكر وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب لدى البالغين.

الأسنان

يزيد الإفراط في تناول الحلوى من الإصابة بأمراض مثل تسوس الأسنان، بسبب البكتيريا الموجودة في السكريات والتي تغزو الأسنان.

آلام المفاصل

تزيد السكريات الموجودة في الحلوى من خطر زيادة مستويات الالتهابات في الجسم، يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر التهاب المفاصل، ما يؤدي إلى مخاطر زيادة الأعراض.

القلب

يؤثر الأنسولين الإضافي في مجرى الدم على الشرايين في جميع أنحاء جسمك، ما يتسبب في التهاب جدرانها وزيادة سمكها عن المعتاد وتيبسها، مما يجهد قلبك ويتلفه بمرور الوقت.

يمكن أن يؤدي هذا إلى أمراض القلب، مثل قصور القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، تشير الأبحاث أيضًا إلى أن تناول كميات أقل من السكر يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم.

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