بعيداً عن مضغ الشوك السياسي





وفي الستينات فيلم إسمه (۲۰۰) درجة فهرنهايت

و الرقم هذا هو درجة الحرارة التي تحرق الحكومة فيها الكتب

حكومة طاغية تقول لا كتب ..

و مجموعة تقاوم حرق الكتب ( بحفظها عن ظهر قلب) و يحدِّدون مائة كتاب للحفظ

و هذا يقود أهل الفيلم الكاتب و المخرج و المثقفين معهم هناك إلى إختيار الكتب المائة الأعظم في التاريخ ما هي ….

و القائمة فيها أعظم الكتب لكن الكتب الأعظم هذه ما يجمع بينها هو …. البحث عن الله

……..

و الأعظم من الكتب الأعظم كان هو ( فاوست) … جوته

و (دوريان جراي) …. وايلد

و أشباههما

………

و في العالم الإسلامي في فترة السبعينات و ما بعدها يتدفق التفسير الحديث للقرآن و الحديث النبوي و بروعة رائعة

و شلالات التفسير و شلالات العلوم المتفجرة في الكون الطب الفيزياء و … تلتقي

والفهم المتجدِّد بديع

الشعراوي يفسر الحديث القدسي ( إلا الصوم فإنه لي ..) بأن الصوم لا ينافق به أحد أحداً فهناك من يصلِّي للناس و من ينفق للناس رياءً لكنك لا تجد أحداً يصوم

رياءً لأحد

……..

و الفطرة …. دون أن يشعر أهل الكتابات تلك بها كانت هي من يتحدَّث

و تقول إن ما جاء به الإسلام وحده هو الصواب

و تقول إن أمنيات الإنسان…. خراب

ففي دوريان جراي شاب جميل جداً …. و رسَّام معجزة

و الشاب يرسم صورة لنفسه و ينظر إلى جماله و يصرخ

في حسرة

كيف يذهب هذا إلى التراب … ليت أني لا أموت

و الشيطان يظهر … و بيعة بينهما تتم على أن يعيش الشاب مئات الأعوام … محتفظاً بجماله و قوته … ثم … إلى جهنم

و الشيطان يجعل لوحة الشاب في مكان مغلق …. و الشاب ينطلق يفعل الأفاعيل

و يوماً الشاب يدخل المكان المغلق و ينظر إلى اللوحة و إلى وجهه المرسوم هناك

…… و هناك على الجهة في اللوحة كانت مئات السنين مرسومة …. و كل ما فعل الشاب من الخبائث مرسوم

الرواية تقول إن شهوة الإنسان للحصول على الشهوات تنتهي إلى هذا

و عن الخلود يكتب اليكسيس كاريل كتابه( After many a summer

و لا ندري كيف نترجمها لكن الرواية العظيمة ما فيها هو أن المليونير يحزنه أن يموت و يترك الثروة و يبحث عن الخلود

و المليونير يختفي

و بعد مئتي عام من يبحث عنه/ بعد أن عرف أنه لم

يمت/ يدخل كهفاً في جبل و هناك رجل و ٳمرأة مذهولان يغطيهما الشعر و القاذورات و من حولهما فضلاتهما ….

و الرجل الذي يبحث عنهما يعرف أن الخلود هو هذا

و لقاء الطب و القرآن يقود إلى لقاء الفطرة و الإسلام

و أنت تقرأ خلود هذا المليونير و تجد أن الطب يحدِّث عن الخلايا تشيخ

و أن القرآن يقول (….. إلى أرذل العمر )

ثم تجد أن مالك يقول

لا تجد صاحب قرآن يهتر ( يصاب بالخرف)

و تجد أن الطب الحديث يمنع الخرف بالصوم و المشي بعد صلاة الفجر

……..

و في السبعينات مصطفی محمود الشيوعي الملحد يقول

( و يوما في الرؤيا ٲرى المسرحي سعد أردش و آخر يمشيان في شارع الهرم و هما يناقشان مسرح بريخت ….

و في الساعة الثانية صباحاً أتصل بأردش لأروي له الرؤيا

و الرجل يصرخ مذهولاً

: : هااه … كيف … هذا حدث فعلاً … و أنا فارقت حمدي هذا الذي كنت أناقشه قبل ساعة واحدة …. كيف عرفت ؟

قال مصطفى و كأن الرؤيا و أحداث أخرى كلها كانت تقول لي إن هناك شيء يسمَّى الغيب …. و إن الدخول إليه ممكن .. و ..

مصطفى محمود أصبح من كبار العباد الراسخين و يكتب تفسيراً للقرآن …

في اليوم الثاني لشهر الله هذا ننظر إلى الدنيا و الى فطرة الله التي فطر الناس عليها …

و نتنفس …

و لا ننسى أن فاطمة عبد المحمود يرحمها الله كانت تقول لنا إنها عاكفة على كتابة تفسير للقرآن …

و الأستاذ حسين خوجلي حين يكتب و يعبر في الكتابة بإسم عبد الخالق محجوب يكتب ( … يرحمه الله … فقد سمعنا أنه كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله … ساعة إعدامه )

و اللَّهم لك الحمد على الإسلام و علی رمضان …

إسحق أحمد فضل الله

#آخر_الليل

الأحد/٣/إبريل/٢٠٢٢