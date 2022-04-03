الإرصاد: تعمق منخفض السودان الحراري ليشمل معظم انحاء البلاد





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية ان ترتفع درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى ارتفاعا تدريجيا ليشمل جميع أنحاء البلاد على أن توالي ارتفاعها التدريجي فى بقية انحاء البلاد ، وتوقعات نشاط الرياح المثيرة للغبار والاتربة فى أجزاء متفرقه من ولاية الأحمر.

واشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس للـ 24 ساعة القادمة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم تعمق منخفض السودان الحراري معظم انحاء البلاد.

ومن المتوقع أن يكون الطقس صافي ومشمس فى كل من وادي حلفا ، بورتسودان ، حلايب ، شلاتين ، شندي ، كسلا ، حلفا الجديدة ،الدويم ، الأبيض ، الجنينة ، كوستي ، الفاشر ، سنار ، زالنجي ،الضعين ، أبوحمد ،نيالا ، دنقلا ، كريمة ، عطبرة ، الخرطوم ، ود مدني ، بابنوسة ، الديوم ، القضارف والنهود ،وسيكون غانم جزئياً فى أم البنين ، أبو نعامة ، رشاد ، الدمازين وكادوقلي.

سونا