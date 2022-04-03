بكاء وصراخ شديد.. شاهد ياسمين صبري تنهار أمام التماسيح في رامز موفي ستار





تعرضت الفنانة ياسمين صبري، لصدمة شديدة بعد كشفها للمقلب الذي نفذه مع فريق عمله.

وأصيبت النجمة صابرين بحالة من الزعر بمجرد أن تعرضت للمقلب، وبدأت في الصراخ والانهيار، مطالبة وسط صرخاتها المتتالية بإيقاف التصوير. وحلت الفنانة ياسمين صبري ضيفًا مع الفنان رامز جلال في ثاني حلقات برنامجه الرمضاني “رامز موفي ستار”، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، اليوم الأحد. ويشارك رامز في استدراج الضيوف لتصوير المقلب النجم العالمي فان دام باعتبار أن الفكرة تقوم على إيهام الضيف بأنه يصور مشهد حركة في أحد الأفلام السينمائية. يُذكر أن برنامج “رامز موفي ستار” قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.

العربية نت