فولكر تجرع من نفس كأس حمدوك.. عيب تشغل معاك قحاطة عيب عشرة مرات





لا أعلم ما ستؤول إليه الأوضاع!! ولكنني متأكدة بأن فولكر سيُغلق سِجل تاريخه العملي بمجرد الوصول لذات النقطة التي توقف عندها حمدوك!! سيهرب أبو( أذنين) وسيعتزل السياسة لأنه سيأخذ درسً إسمه (التوبة ياحبوبة) من أنت حتى تُمني وتوعد بأشياء عجز أهل الجِلد والرأس في حياكتِها منذ الإستقلال حتى الإستغلال!!

إنه السودان ياسوسن.

من المؤسف أن يتجرع فولكر من نفس الكأس الذي تجرع منه حمدوك!! فمعظم مستشاري البعثة والعاملين بها وبمكاتِبها هم نفسهم من كانوا يعملون كمستشارين وعضوية مكاتب رئيس الوزراء حمدوك!! ضللوا الأول فهلك ثم ضللوا فولكر فأعتذر!!

عيب يافولكر تشغل معاك قحاطة عيب عيب عشره مرات

تبيان نوفيق