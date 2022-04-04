شاهد بالصور.. إطلالة ساحرة لسوبر ستار الإعلام السوداني تسحر الأسافير ومتابعون: (افتكرناها نجوى كرم في عز شبابها)





تداولت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي ومتخصصة في نشر صور وفيديوهات وأخبار نجوم الفن والإعلام بالسودان صور حديثة لمذيعة لقبها المتابعون بالسوبر ستار.

ووفقاً لرصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد حصدت صور المذيعة أروى خوجلي آلاف التعليقات والإعجابات بعد ساعات قليلة من نشرها على صفحات فيسبوك.

المذيعة التي عملت بقناة الشروق وعدد من وكالات الأنباء ظهرت خلال الصور المتداولة وهي ترتدي فستان أنيق خلال جلسة التصوير التي قامت بها.

مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تباروا على نشر تعليقاتهم التي لم تخلو من الغزل ومن الإشادة بالإطلالة الجديدة للنجمة أروى خوجلي, حيث كتب أحدهم: (افتكرتها الفنانة نجوى كرم في عز شبابها).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين