فيفي عبده تكشف عن كارثة تعرَّضت لها منذ سنتين





كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده عن كارثة تعرَّضت لها منذ سنتين.

وأوضحت فيفي، خلال لقائها أول من أمس على شاشة قناة “إم بي سي مصر”، أن الطبيب حقنها بطريقة غير صحيحة، الأمر الذي سبَّب لها معاناة صحية ما زالت تعايشها حتى الآن.

وقالت، أثناء حوارها في برنامج “كلام الناس”: “الراجل ضربلي الحقنة غلط، وعملت معايا كارثة عمرها سنتين”.

وأضافت أنها استعدَّت للموت خلال تلك الرحلة المخيفة التي حدثت لها في بداية جائحة كورونا (كوفيد 19)، مشيرةً إلى أنها ذهبت إلى قبرها خلال فترة مرضها لتجهيزه.

وتساءلت: «ليه الواحد ميرحش ويجهزه في حياته، لازم أكون حابة المكان اللي هكون فيه”، مؤكدةً أن هذا ليس خوفاً من الموت”.

صحيفة البيان