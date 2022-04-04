الإرصاد :إنخفاض طفيف لدرجات الحرارة الصغرى بمعظم أنحاء البلاد





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوي الجوية أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى إنخفاضاً طفيفاً فى معظم أنحاء البلاد، بينما توالي درجات العظمى إرتفاعها التدريجي ليشمل جميع أنحاء البلاد. وتوقعات بنشاط رياح المثيرة للغبار والأتربة فى أجزاء متفرقه من ولاية البحر الأحمر.

وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس لل 24 ساعة القادمة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم تعمق منخفض السودان الحراري معظم أنحاء البلاد .

ومن المتوقع أن يكون الطقس صافي ومشمس فى كل من وادي حلفا وبورتسودان وحلايب وشلاتين وشندي و كسلا وحلفا الجديدة والدويم والأبيض والجنينة وكوستي والفاشر وسنار وزالنجي والضعين و أبوحمد ونيالا ودنقلا وكريمة وعطبرة والخرطوم وود مدني وبابنوسة والقضارف والنهود، وسيكون غائم جزئياً فى أم البنين وأبو نعامة و رشاد والدمازين وكادوقلي.

سونا