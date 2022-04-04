إن خرج السودان ومعه شعب اليونان فلن تكون كإبريل السابقة!! قحط تعلمُ ذلك





سته أبريل

سنستدرك منها ماقاله المؤرخون حول معارك التاريخ بأن قُريش قد جائتكم بخيلها وخيلائِها!! فقُتل فيها أبا لهب وعُتبى وسفيان!! وإنتصر الجيش!! هي كذلك قحط فقد جمعت كل نشطائها واحزابِها والتالفين معاً!! وسينتصر الجيش!!.

كل الحسابات تقول ذلك وإن خرج السودان ومعه شعب اليونان فلن تكون كإبريل السابقه!! قحط تعلمُ ذلك جيدآ ولكنها تتبع عقول اللجان!!

لن تبلغوا إبريل حتى تتيهوا في الأرض أربعين!!

خليك عارف ياثوري إنك شتمت العسكري ونبذت الجيش من أول زول فيهوا لآخر عسكري وكتلت جندي من ناس الإستخبارات قدام القصر الجمهوري ودا كووولو كوم وكلامك في حميدتي والكباشي كوم تاني!! والوارمه الجات منك هي كلامك وإساءتك لناس سلام جوبا ناس أردول واركوا وهجوا وحجر وعقار دا كووووم براااااهو!!

المهم. إبريل بكره دا شوفوا ليكم طريقه!!

قول مشيتوا المدرعات وقِبلناها باقي تفتشوا الضابط الحيدرعا للبرهان وحميدتي (جوه المسجد)!! عشان ماتبقى مشيه وجيه بدون (جدوى)

الطعمجه الحتكون بعد سته إبريل حتكون أشد وطأة من إبريل نفسها،،

تبيان توفيق