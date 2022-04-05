شاهد بالفيديو.. شيوخ ونساء من إحدى القبائل السودانية يقدمون رقصة (النحلة جات) ومتابعون يشيدون: (يا سلام على تراثنا الجميل..اللهم أحفظ تراثنا)





حظي مقطع فيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان على إعجاب الكثير من المتابعين للمقطع.

ووفقاً لرصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي تصدر قائمة الفيديوهات الأكثر متابعة وتداول, رجال يرتدون الزي السوداني الجلابية والعمة ويحملون العصا, ورفقتهم بعض النساء وهم يقدمون تراث في شكل رقصات على أنغام الأغنية التراثية (النحلة جات).

وقلد الرجال طريقة محاصرة النحل وأشعال النار له, ومن ثم طرده عبر العصا التي يحملونها, وقد تم تقديم الرقصة خلال احتفال حضره قادة من الجيش والقوات النظامية.

وبحسب متابعة محررة موقع النيلين لردود أفعال جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتهم, فقد أشاد معظم المعلقين بهذه الرقصة التي تعتبر تراث قومي حيث كتب عدد من المعلقين تعليق مكرر قالوا فيه: (يا سلام على تراثنا الجميل..اللهم أحفظ تراثنا السوداني الجميل).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين