شاهد بالصورة والفيديو.. أموال النقطة تنهمر على رأس عريس سوداني كالمطر..ومتابعون: (البقول ليك السودان ما فيهو قروش وديهو دار حامد)





أحدث مقطع فيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ضجة واسعة وتداوله المئات على صفحاتهم الشخصية والعامة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الضجة عريس سوداني محمول على أعناق أصحابه وهو في حال فرح وسرور.

وفي لحظة فرح العريس ظهر أحد أصدقائه وهو يحمل في يده وجيبه أموال كثيرة قام برميها كلها على رأس العريس, الذي نسبه بعض المتابعين لمنطقة دار حامد بولاية شمال كردفان.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي اختلف في تعليقه على الفيديو, حيث انتقد البعض تصرف صديق العريس وذكروا في تليقاتهم التي تابعتها محررة موقع النيلين أنالمساكين والمرضى بالمستشفيات أولى بهذه الأموال من العريس,

فيما أشاد البعض الأخر بموقف الشاب الذي أحسن مشاركة العريس ومواجبته على حد تعبيرهم, أما بعض الساخرين فقد أصابهم الذهول من كمية الأموال التي حصل عليها العريس ما دفع أحدهم لكتابة تعليق قال فيه: (تاني البقول ليك السودان ما فيهو قروش وديهو دار حامد).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين