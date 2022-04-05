أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل 2022م
صحيفة السوداني:
إدارة الكهرباء: القطوعات الكبيرة للتيّار لأعطالٍ فنيةٍ
الثورية تطالب المكوّن العسكري بإطلاق سراح المعتقلين وإنهاء الطوارئ
مدير الطبّ العدلي: الجثامين بالمشارح أًصبحت قوتًا للفئران
مصرع”12″ شخصًا في حادث مروري بنهر النيل
مجلس السيادة يطالب بعثة”يونيتامس” بالالتزام بمهامها الأساسية
صحيفة الصيحة:
الكهرباء تتأسف على القطوعات و”حميدتي” يتدّخل
“الجنائية تبدأ محاكمة”كوشيب” اليوم
“السيادي” يتداول بشأن سلبيات أداء”يونيامس”
عودة مرتقبة لـ”الميرغني”..الثورية: مبادرتنا لإنقاذ البلاد
صادرات مصرية للسودان لـ”800″ مليون دولار
البرهان: حريصون على تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالبلاد
صحيفة الحراك السياسي:
والي البحر الأحمر يكشف ملابسات وصول سفن روسية للميناء
لجان مقاومة الخرطوم: 6 أبريل ليس سدرة منتهانا
مدير الكهرباء: أعطال فنية والتزامات وراء القطوعات
مصادر: التطبيع والتعاون الاستخباري محور لقاءات سودانية إسرائيلية
الثورية تشرع في تنفيذ مبادرتها لحلّ الأزمة
صحيفة اليوم التالي:
تأكّيد لما نشرته اليوم التالي..وفد من المركزي إلى السعودية لإكمال إجراءات الوديعة
مصرع 12 شخصًا في حادث بطريق” أبو حمد ـ بربر”
وزير الطاقة يكشف أسباب قطوعات الكهرباء
المرور تعلن عن خطة لمواجهة الازدحام
كباشي يطلع على الأوضاع بولاية شمال دارفور
الخرطوم: (كوش نيوز)