



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل 2022م

صحيفة السوداني:

إدارة الكهرباء: القطوعات الكبيرة للتيّار لأعطالٍ فنيةٍ

الثورية تطالب المكوّن العسكري بإطلاق سراح المعتقلين وإنهاء الطوارئ

مدير الطبّ العدلي: الجثامين بالمشارح أًصبحت قوتًا للفئران

مصرع”12″ شخصًا في حادث مروري بنهر النيل

مجلس السيادة يطالب بعثة”يونيتامس” بالالتزام بمهامها الأساسية

صحيفة الصيحة:

الكهرباء تتأسف على القطوعات و”حميدتي” يتدّخل

“الجنائية تبدأ محاكمة”كوشيب” اليوم

“السيادي” يتداول بشأن سلبيات أداء”يونيامس”

عودة مرتقبة لـ”الميرغني”..الثورية: مبادرتنا لإنقاذ البلاد

صادرات مصرية للسودان لـ”800″ مليون دولار

البرهان: حريصون على تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالبلاد

صحيفة الحراك السياسي:

والي البحر الأحمر يكشف ملابسات وصول سفن روسية للميناء

لجان مقاومة الخرطوم: 6 أبريل ليس سدرة منتهانا

مدير الكهرباء: أعطال فنية والتزامات وراء القطوعات

مصادر: التطبيع والتعاون الاستخباري محور لقاءات سودانية إسرائيلية

الثورية تشرع في تنفيذ مبادرتها لحلّ الأزمة

صحيفة اليوم التالي:

تأكّيد لما نشرته اليوم التالي..وفد من المركزي إلى السعودية لإكمال إجراءات الوديعة

مصرع 12 شخصًا في حادث بطريق” أبو حمد ـ بربر”

وزير الطاقة يكشف أسباب قطوعات الكهرباء

المرور تعلن عن خطة لمواجهة الازدحام

كباشي يطلع على الأوضاع بولاية شمال دارفور

الخرطوم: (كوش نيوز)