معتصم محمود يكتب : الاتحاد العام هزم الهلال





خرج الهلال من ساحة التنافُس الأفريقي مرفوع الرأس.

▫️ ظلت حظوظ الهلال قائمة حتى قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.

▫️نعم حتى قبل ربع ساعة فقط من نهاية المُباراة ظلّت حظوظ الهلال متساوية مع حامل اللقب.

▫️هدف واحد فقط كان كفيلاً بإقصاء حامل اللقب وتأهل الهلال، لهذا نقول خرج الهلال مرفوع الرأس ونقول لإخوان الغربال راضون عنكم.

▫️راضون عن اللاعبين لا المدرب الذي سلّم المباراة للخصم.

▫️مدرب الأهلي دفع بلاعب بديل حسم المباراة بعد دقيقة من دخوله ومدرب الهلال ادخل اللاعب الذي اهدى الخصم تمريره الهدف!!

▫️اخرج (موتا) مفاتيح اللعب وصنع التعديلات التي غيّرت شكل المباراة لمصلحة الأهلي.

▫️في المؤتمر الصحفي عزا مساعد موتا الخسارة لخروج مويس، ناسياً أن اللاعب ظل على الدكة طوال المباريات السابقة وأن دخوله أساسياً كان بأمر الصحافة الهلالية التي قادت حملة شرسة لسحب إبراهيما والدفع بمويس.

▫️لولا كُتاب الهلال لظل مويس على الدكة.

▫️ عموماً خرج آخر ممثل للسودان من المنافسات الخارجية.

▫️خرج الهلال وقبله المريخ والمنتخب.

▫️لم يعد للسودان أي ممثل خارجي على مستوى المنتخبات والأندية.

▫️تحمّلت الأندية السودانية والمُنتخبات أخطاء اتحاد التمباك.

▫️واجهت القمة السودانية مُنافسيها بلا إعداد ذلك أنها شاركت أفريقياً قبل بداية الدوري.

▫️الهلال والمريخ أقاما معسكرات خارجية لكنها لا تعوِّض مسيرة (20) أسبوعاً خاضها الأهلي والصن بالدوري قبل مواجهة القمة السودانية.

▫️الاتحاد لم يكتف بالتقاعس في بدء الدوري بل زاد الطين بله وهو يبرمج للهلال مباريات في بورتسودان قبل مواجهة الأهلي المصيرية!!

▫️ترى ما السبب الذي يجعل لجنة حلفا تُبرمج مباراة للهلال ببورتسودان مع نادٍ أم درماني (ود نوباوي)!!

▫️حتى الوادي ظلّ مُتواجداً بالخرطوم لمُواجهة الهلال، لكن لجنة حلفا طلبت منه المُغادرة لبورتسودان!!

▫️رفض الوادي المغادرة وأُجبر حلفا على تأجيل المباراة.

▫️لو كان الفريق الذي رفض السفر أي فريق غير الوادي لكانت العقوبات المغلظة في انتظاره.

▫️حلفا عاقل ولا يستطيع تجاوز حدوده مع عطا المنان.

▫️دعك من حلفا، رئيس الاتحاد نفسه لا يستطيع مواجهة عطا المنان ويكفي أنه لم يستطع إلى الآن إقالة غادة وتعيين مجدي.

▫️لم يستطع معتصم المضي قدماً في مشروع لم الشمل الذي يرفضه عطا المنان.

▫️عطا المنان الرئيس الفعلي وغيره أي كلام.

💊 كبسولات

▫️أكثر من (10) أشخاص من الاتحاد العام زاروا شركة جياد لطلب كوابل لملعب المدينة الرياضية!!

▫️الكوابل متوفرة بالسوق وبأسعار لا تستدعي التسوُّل.

▫️تسوُّل الوفد المُترهل لم يتوقّف على طلب الكوابل، بل تعداه لطلب صيانة عربيتين!!

▫️اتحاد عطا المنان يصرف المليارات في السفريات الخارجية ودعم صحيفة البذاءات ويرفض الصرف على كيبل للملعب الأولمبي!!

▫️الثلاثة مليارات التي تم صرفها على احتفالية عودة الثنائي كفيلة بشراء أكثر من كيبل.

▫️ترى ما الذي يحدث في اروقة الاتحاد؟

▫️وفد في جياد يتسوّل ووفد الدوحة يطلب المال !!

▫️اتحاد كرة أم اتحاد تسول؟!

صحيفة الصيحة