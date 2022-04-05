الناتو يحمل بوتين مسؤولية “الفظائع” في أوكرانيا





حمّل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية “الفظائع” التي تشهدها أوكرانيا.

وقال خلال كلمة متلفزة من العاصمة البلجيكية بروكسل: “بوتين مسؤول عن وقوع ضحايا وعن الفظائع التي نراها في أوكرانيا”.

واعتبر أن ما يحدث في أوكرانيا “أمر وحشي ومأساة” لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف: “بوتين لا يأبه للقوانين الدولية ولا لحقوق الإنسان الأساسية وعلى رأسها الحق في الحياة”.

وفي السياق، شدد ستولتنبرغ على استمرار الناتو في تقديم المعدات العسكرية لأوكرانيا والعمل على منع امتداد النزاع خارجها.

وتابع: “سنواصل دعم أوكرانيا لا سيما بعد ما حدث في مدينة بوتشا”.

ودعت الولايات المتحدة ودول أوروبية، الاثنين، إلى فتح “تحقيق دولي” في اتهام القوات الروسية بارتكاب “إبادة جماعية” في بوتشا، غداة العثور على عشرات الجثث عقب خروج القوات الروسية منها.

وتنفي روسيا ادعاءات قتلها مدنيين في بوتشا، وتقول إن صور القتلى في المدينة الأوكرانية كانت “بأوامر” من الولايات المتحدة في إطار مؤامرة لتوجيه اللوم إلى موسكو.

ونشر الجيش الأوكراني، السبت، صورا لجثث متناثرة على أرصفة شوارع مدينة بوتشا في ضواحي العاصمة كييف بعد انسحاب القوات الروسية منها.

كما انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور لعشرات الجثث والدمار الذي لحق بشوارع بوتشا، فيما أفادت تقارير إعلامية أوكرانية، بالعثور على 57 جثة في مقبرة جماعية بالمدينة.

في 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

العربية نت