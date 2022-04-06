جوانح دجاج نباتية مع عظام تثير الجدل





انتشرت في الأسواق، مؤخراً، أول أجنحة دجاج نباتية بالعظام، مكونة من قصب السكر القابل للأكل، إلا أنها جعلت المتسوقين «غير مرتاحين» للأمر بحسب ما كشف موقع «ديلي ميل».

وكانت إحدى علامات طعام الشوارع الشهيرة، ومصدرها شرق لندن قد أطلقت في الآونة الأخيرة نسخة من جوانح الدجاج النباتية، تتخللها عظمة من قصب السكر، وقررت بيعها في متاجر السوبرماركت الضخمة، إلا أن الموضوع لم يكن يحظى برضا العملاء النباتيين، الذين أعربوا عن عدم ارتياحهم للمسألة، رغم إقرار البعض بأنه متحمس جداً لتجربة المنتج الجديد.

وتزعم الشركة المنتجة أن الأجنحة تمنح الزبائن تجربة أصلية في الاستمتاع بمذاق أجنحة الدجاج دون المساومة على الناحية النباتية.

ويذكر أن الشركة تصف الأجنحة، المصنوعة من نبتة الجاك فروت والفطر والجزر وعشبة سرية وخلطة بهارات، بأنها المنتج البطل ضمن سلسلة طعام الشوارع الجديدة، التي أُطلقت في 280 متجراً، بسعر 4.5 جنيهات استرلينية للعلبة، التي تضم أربعة أجنحة «دجاج». وصنعت الأجنحة من قطعة قصب سكر، شكلت عليها تركيبة الجاك فروت وغلفت بمزيج فتات الخبز المقرمش، بما جعل العظمة جزءاً أساسياً من التركيبة. وفي حين سارع العديد إلى الثناء على الإبداع الجديد، أشار البعض إلى عدم الارتياح. وعلق أحدهم على منشور الشركة على إنستغرام بالقول: «هل يشعر أحد مثلي بعدم الارتياح حيال تلك العظمة؟»، إلا أن آخر ردّ بالقول: «يا إلهي سوف أحصل على السلسلة كلها»

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