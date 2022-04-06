غادة عادل تعتدي بالضرب على رامز جلال بعد اكتشاف مقلب رامز موفي ستار





أظهر مقطع فيديو، صدمة الفنانة المصرية غادة عادل بعد اكتشاف مقلب “رامز موفي ستار”، المذاع على قناة ” MBC”. وبدا في الفيديو، غادة عادل تعتدي بالضرب على رامز جلال، بعد وقوعها في مقلب “رامز موفي ستار”، حيث شعرت بالخوف الشديد عندما أوهمها فريق عمل البرنامج أن السيارة سوف تسقط في المياه التي يوجد بها التمساح لتصرخ بشدة.

وقالت غادة عادل:”هموت من الخوف”، وقالت لرامز جلال الذي ظنته الممثل العالمي فاندام: “أنقذني”، حيث كشف رامز جلال عن شخصيته الحقيقة وعبرت عن غضبها قبل أن يمازحها. ويقع في فخ برنامج رامز جلال رمضان 2022، موفي ستار لرامز جلال هذا الموسم الكثير من مشاهير الفن والرياضة، منهم الفنانة التونسية درة، غادة عادل، تارا عماد، هنا الزاهد، هدى المفتي، حنان مطاوع، مايان السيد، عائشة بن أحمد، مي كساب، عمرو يوسف.

مزمز