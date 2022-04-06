شاهد بالفيديو.. المطربة “عشة الجبل” تطوف بالكعبة أثناء أداء مناسك العمرة مرتدية الحجاب لأول مرة





وثقت المطربة السودانية الشهيرة “عشة الجبلية” مقطع فيديو لها، أثناء طوافها بالكعبة المشرفة، وهي تؤدي مناسك العمرة.

وظهرت الجبلية لأول مرة مرتدية الحجاب بعباءة سوداء محتشمة، مغطية رأسها، وهي تردد في أدعية أثناء الطواف ببيت الله الحرام، منشغلة بالكاميرا.



وكانت الجبلية قد وصلت السعودية في زيارة فنية لها قبل أسبوع، وأحيت أول حفل لها بمدينة جدة لاقت انتقاداً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتزامنها مع يوم رحيل الشاعر الغنائي السر قدور.

الخرطوم: (كوش نيوز)