صلاح الدين عووضه: هل اليوم هو 6 أبريل؟





تاريخ…وبطيخ !!

هو ابن خالتي..

وكان صغيراً – آنذاك – والآن طبيب ؛ واسمه إبراهيم عبد المنعم..

وكانت ثمة وليمة بدارهم يوماً..

وبعد أن فرغنا من الغداء مر إبراهيم هذا من أمامنا وبيده صحن بطيخ..

وظنناه لنا ؛ ولكنه تجاوزنا..

ثم نظر إلينا – مبتسماً – وقال (ما تخافوا ؛ البطيخ جاي)..

فإذا بصحن البطيخ هو لبعضٍ من صحابه – الصغار – بغرفة مجاورة..

طيب ؛ هل اليوم هو 6 أبريل؟..

هل هو يوم ذكرى أبريل؟…وهل هو اليوم الموعود من شهر أبريل؟..

هل أنتم متأكدون من التاريخ؟..

فإن كان هو – السادس من أبريل – فقد كاد ينقضي اليوم..

أم علينا أن لا نخاف؟..

فالتاريخ مضبوط..

والبطيخ جاي !!.

خاطرة

صلاح الدين عووضه

6/4/2022