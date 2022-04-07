في الصين.. ماكياج وجراحات تجميل للموتى قبل دفنهم





ولدت دونغ تشو في هيلونغجيانغ، شمال شرقي الصين العام 1997، وتخرجت من قسم فنون وإدارة الجنازات الحديثة من الكلية المهنية للإدارة الاجتماعية ببكين، والتحقت بدار الجنازة باباوشان في بكين العام 2018، لتبدأ حياتها المهنية كطبيبة تجميل الموتى، بحسب صحيفة “الشعب” الصينية.

وفي كل صباح، تبدأ دونغ تشو وزملاؤها العمل بتنظيف ووضع المكياج، واستخدام تقنيات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد عند الضرورة لمساعدة المتوفى على استعادة مظهره قدر الإمكان.

يختلف الاختيار الوظيفي لدونغ تشو كخبيرات التجميل عن معظم زملائها، والكثير من الناس لا يفهمونها.

وقالت دونغ تشو: “شخصيتي مستقلة نسبياً، ولست نادمة على اختياري هذه المهنة “، مضيفة: “لا نخدم المتوفى فقط، بل نخدم عائلته كذلك، واعتراف عائلة المتوفى بالتجميل هو أعظم تأكيد لعملنا.”

صحيفة البيان