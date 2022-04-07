حقيقة وفاة كومبارس أثناء تصوير مسلسل ليلى علوي المثير للجدل





تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعم صاحبه وفاة أحد المشاركين في تصوير مسلسل “دنيا تانية” للنجمة المصرية ليلى علوي بمدينة الشيخ زايد.

المقطع لا يتجاوز الدقيقتين تم حذفه لاحقًا- تظهر خلاله سيارة زرقاء تطيح بشخص في أثناء عبوره الطريق بالقرب من حديقة الشيخ زايد المركزية قبل أن يتجمع العشرات وسط صيحات بعضهم “إسعاف يا جدعان”.

ونفى أحد أبطال المسلسل تسجيل أي وفيات خلال عمليات التصوير القائمة الأمر الذي أكده مصدر أمني لافتا إلى عدم تلقي غرفة عمليات النجدة أي بلاغ بوقوع حوادث على النحو المشار إليه، وفق ما نشره موقع مصراوي.

مصدر ثالث بهيئة الإسعاف شدد على عدم تلقي غرفة العمليات بلاغ في هذا الشأن أو وقوع حادث بتلك المنطقة بالأساس.

يذكر أن مسلسل “دنيا تانية”، بطولة: ليلى علوي، مجدي كامل، مي سليم، فراس سعيد، وفاء صادق، وأشرف زكي وغيرهم، إشراف عام على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار حمدي التايه، عمرو مؤمن، وإبراهيم الصباغ، وإخراج أحمد عبد العال.

صحيفة البيان