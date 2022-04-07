مسن عراقي تجاوز 100 عام يتزوج من امرأة حسناء .. ورد مفاجئ منه بعدما عُرض عليه ابنه تناول المنشطات ليلة الزفاف!





تزوَّج رجل عراقي، يبلغ من العمر 103 سنوات، في محافظة الديوانية، جنوبي البلاد، وذلك للمرة الثالثة خلال حياته، في واقعة نادرة.

وشهدت قرية سومر، التي تبعد عن العاصمة بغداد نحو 180 كيلومترًا، قبل أيام حفل زفاف “مخيلف فرهود المنصوري”، بحضور ذويه وأقربائه .

تزوج للمرة الثالثة

وقال عبد السلام نجل، المعمر مخيلف، إن “والدي تزوج للمرة الثالثة خلال مسيرة حياته، وهو من مواليد عام 1919، حيث تُوفّيت زوجته الأولى عام 1999، ليتزوّج امرأة أخرى، وأنجب منها كذلك” وفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”.

وأضاف أنه “في نهاية العام الماضي، ومطلع العام الحالي، حصلت مشكلة مع زوجته، فذهبت إلى بيت أهلها، ولم تعُد رغم مرور عدة أشهر، فطلب منّا الوالد إيجاد امرأةٍ أخرى له، وهو ما حصل بالفعل”.

رفض المنشطات في ليلة زفافه

وأشار إلى أن “الاختيار وقع على امرأة حسناء، من مواليد 1985 أي بعمر 37 عاماً، وتمّت خطوبتها، وبعد ذلك أُقيمت له حفلة الحناء ثمّ الزواج، وقد شارك في زفّته أبناؤه التّسعة الباقون وأحفاده وأولاد أحفاده وأحفاد أحفاده”.

وحسب عبد السلام: “عَرَضْتُ على والدي ليلة الزفاف منشطات جنسية، لكنّه سخر مني، ورفضها”.

صحيفة المرصد