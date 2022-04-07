الارصاد تتوقع محافظة درجات الحرارة العظمى على قيمها





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية ان تحافظ درجات الحرارة العظمى على قيمها بينما تنخفض الصغرى انخفاضا طفيفا في معظم انحاء البلاد ،

وتوقعات نشاط الرياح المثيرة للغبار والاتربة فى أجزاء متفرقة من شمال البلاد . ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة فى أجزاء من أقصى شرق وجنوب البلاد من ولاية النيل الأزرق واشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس لل 24 ساعة القادمة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم تعمق منخفض السودان الحراري بجميع انحاء البلاد ، ومن المتوقع أن يكون الطقس صافي ومشمس فى كل من بورتسودان كسلا وحلفا الجديدة والدويم والأبيض والجنينة وكوستي والفاشر وسنار وزالنجي والضعين ونيالا وود مدني والقضارف والنهود وبابنوسة وسيكون غانم جزئيا فى رشاد وكادوقلي وستنشط حركة الرياح فى حلايب وشندي والخرطوم وام البنين وابو نعامة وهناك اتربه مثاره في وادي حلفا وابوحمد وشلاتين ودنقلا وكريمة وعطبرة وستشهد الدمازين رياح نهارية.

سونا