منتصر هلالية يكشف المثير ويصرح “الغناء بقي بالشكل والحمام المغربي وأنا عرب جزيرة ساي”





كشف الفنان الشاب منتصر هلالية خلال إستضافته على قناة البلد في برنامج إعترافات إن الفن أصبح عبارة عن شكل وهندام وحمام مغربي ليس إلا.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد ذكر هلالية إن عدد من الفنانين ليس لديهم منتوج فني خاص بهم الا إنهم متواجدين في الساحة ويرددون أغنيات الغير بهذا يصبحون مؤديين وليس فنانين.

من جهته ذكر هلالية أن اي شخص يتعامل معه بطريقة تقلل منه يخسره على الحال مهما كان حجم العلاقة بينهما وأضاف قائلا “انا عرب جزيرة ساي” لكونه لديه روتين يومي تربي عليه منذ الصغر يجعله ضعيف الإحتكاك بزملائه في الوسط الفني.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)