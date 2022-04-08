شاهد بالفيديو.. الراقصة آية أفرو تواصل إثارة الجدل.. بفستانها القصير تقوم باحتضان رجل ديزني وتمسكه من يده لإصطحابه للغرفة الداخلية





واصلت المودل والراقصة السودانية المعروفة آية أفرو تخصصها في إثارة الجدل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والسوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت أفرو في مقطع فيديو حديث تم نشره وتداوله على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل المختلفة.

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المودل الشهيرة ظهرت في مقطع الفيديو وهي ترتدي ملابس قصيرة وتقوم باحتضان رجل يجسد شخصية ديزني الأطفالية المعروفة.

بل وقامت من مسكه من يده واصطحبته معها للغرفة الداخلية ومن ثم جلسا على إحدى الطاولات بعد أن تبادلا الرقصات وسط متابعة الكاميرات.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين