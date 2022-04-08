والي الجزيرة المكلف يشارك في معرض إكسبو دبي





إختتم الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي الجزيرة المكلف زيارة لدولة الإمارات العربية شارك فيها بمعرض إكسبو دبي بمشاركة عدد من ولايات السودان .

وأعلن والي الجزيرة في تصريح (لسونا ) أن وفد الولاية التقى بأبناء ولاية الجزيرة بدولة الإمارات العربية ومجلس العمل السوداني وتناولت اللقاءات السبل الكفيلة لخلق علاقات إستثمارية فاعلة لخدمة وتنمية الولاية في المجال الزراعي وتوفير الآليات لتطهير القنوات الرئيسة بمشروع الجزيرة وتصنيع ألواح الطاقة الشمسية لتوطين صناعة الطاقة البديلة بالولاية واستجلاب آليات لصناعة الطرق عبر مجموعة جمعة الماجدي .

سونا