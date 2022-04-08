ذعر بين موظفي تويتر بعد تعيين إيلون ماسك في مجلس الإدارة





قال 4 من موظفي تويير الذين تحدثوا مع وكالة أنباء رويترز إنهم قلقون بشأن قدرة ماسك على التأثير على سياسات الشركة بشأن المستخدمين المسيئين والمحتوى الضار

ذكرت مصادر مطلعة في شركة توتير للتواصل الاجتماعي في تصريحات حصرية لوكالة أنباء رويترز إن أخبار تولي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا مقعدًا في مجلس إدارة شركة تويتر TWTR.N أثارت ذعر بعض موظفي تويتر بشأن مستقبل وقدرة الشركة على إدارة المحتوى.

في غضون ساعات من الكشف المفاجئ هذا الأسبوع عن أن ماسك، الذي يصف نفسه بأنه “مُطلق حرية التعبير”، حصل على عدد كافٍ من الأسهم ليصبح أكبر مساهم في الشركة المالكة لمنصة تويتر، بدأ المحافظون السياسيون في إغراق وسائل التواصل الاجتماعي بدعوات لرفع الحظر على تغريدات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. وتم حظر ترمب من دخول منصتي فيسبوك وتويتر بعد أحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير في الكابيتول بسبب مخاوف من التحريض على العنف

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