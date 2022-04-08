ما هي السالمونيلا التي علقت بعض البلدان منتجات “كندر” بسببها؟





أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات استنادا إلى المعلومات الفنية الواردة إليها بشأن تفشي الإصابة بالسالمونيلا في عدة دول أوروبية والتي ارتبطت باستهلاك منتجات شوكولاتة للعلامة التجارية Kinder – تعميما بشأن نوعية ومواصفات هذه المنتجات موجها للسلطات المحلية المختصة بالرقابة على الأغذية للتأكد من خلو أسواق الدولة من هذه المنتجات والتشديد على المستورد بضرورة العمل فورا على سحب واسترداد تلك المنتجات تحت إشراف السلطات المحلية المختصة في كل إمارة واتلافها إن تطلب الأمر أو إعادتها لبلد المنشأ.

تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الوزارة لضمان أمن وسلامة الغذاء المتداول أو الوارد إلى دولة الإمارات، وحرصها على توفير غذاء سليم وآمن للمستهلكين بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بهدف تعزيز ثقة المستهلكين في الدولة بسلامة الغذاء المتداول تحقيقا لأهدافها المتمثلة في تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي وتماشيا مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات في تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، حيث تعتمد سلامة الغذاء في دولة الإمارات على أنظمة رقابية فعالة على الأغذية المستوردة والمتداولة لحماية المستهلكين من الأغذية الضارة بالصحة أو المغشوشة أو المضللة أو المخالفة للوائح الفنية بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المعنية في الدولة.

ومن خلال إدارة الوزارة لنظام الإنذار السريع للأغذية وبالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية المختصة بالرقابة على الأغذية ممثلة في كل من هيئة أبوظبي للزراعة و السلامة الغذائية، وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة تم الكشف عن أن منتجات الشوكولاتة للعلامة التجارية Kinder يتم استيرادها من 8 مصانع حول العالم وتتضمن نطاقا واسعا من تلك المنتجات.

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