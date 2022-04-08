



“سامسونغ” تكشف عن المؤشرات الأولية لأرباح الربع الأول.. تجاوزت التوقعات

أعلنت شركة “سامسونغ إلكترونيكس” عن مؤشرات أولية لأرباح الربع الأول، والتي فاقت تقديرات المحللين، مدعومة بالطلب القوي على طرازات الهواتف الذكية الجديدة وشرائح الذاكرة التي تدخل في أجهزة الخوادم.

وقالت أكبر شركة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس في بيان، إن أرباحها التشغيلية زادت بنسبة 50% لتصل إلى 14.1 تريليون وون (11.6 مليار دولار) للأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي.

يأتي ذلك مقابل متوسط توقعات المحللين عند 13.4 ترليون وون.

فيما ارتفعت المبيعات بنسبة 18% لتصل إلى 77 تريليون وون، وهي أيضاً أعلى من المتوقع.

ولم تكشف “سامسونغ” عن صافي الدخل وأداء قطاعات الشركة، والتي سيتم الإعلان عنها مع نتائج الأعمال الكاملة في 28 أبريل.

من جانبه، قال محلل الأسهم في “سيتي غروب”، بيتر لي، قبل نشر النتائج الأولية، إنه من المتوقع أن تحقق “سامسونغ” نمواً قوياً في الأرباح في عام 2022 على خلفية انتعاش الأرباح من قطاع أشباه الموصلات والشاشات في النصف الثاني من العام الجاري.

وقدمت “سامسونغ” مؤشرات عن أعمال الهواتف الذكية، حيث قالت الشركة إنه “من المرجح أن تتجاوز المبيعات التراكمية لسلسلة (غلاكسي S22) مليون وحدة في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع”، وهو معدل نمو بنسبة 20% خلال الفترة الأولى للإطلاق مقارنة بهاتفها السابق “S21”.

وعلى الجانب الأخر، تتأثر “سامسونغ”، التي تنتج أكثر من ثلث رقائق ذاكرة DRAM وNAND في العالم، ليس فقط بدورات صناعة أشباه الموصلات ولكن أيضاً بالطلب من المستهلكين لأنها تصنع كلاً من المنتجات النهائية وكذلك الرقائق التي تدخل في تلك الأدوات.

بدورهما، قالا محللا “بلومبرغ إنتليجينس”، ستيفن تسينغ وشون تشين: “قد تتعطل شحنات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر في الصين بسبب تفشي كوفيد-19 في مركز الأعمال في شنغهاي، فضلاً عن الأوضاع اللوجستية المعاكسة التي تلت ذلك”.

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