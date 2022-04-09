شاهد بالفيديو.. على أنغام (اليومين دي ماسكة الجو).. الفنانة إيمان الشريف تشعل حفلاً بالقاهرة حضره المئات من السودانيون





أحيت الفنانة السودانية صاحبة الجماهيرية العريضة إيمان الشريف حفلاً بالعاصمة المصرية القاهرة لصالح مهرجان (فال وجمال) بأحد المسارح بالقاهرة حضره جمهور غفير من السودانيون المقيمون بمصر.

الفنانة الشهيرة أشعلت الحفل الساهر بأغنيتها (اليومين دي ماسكة الجو) وسط تجاوب المئات من الجاضرين للحفل داخل المسرح.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين ف نالت المطربة إيمان الشريف استحسان جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان الذين قاموا بتدوال فيديو الحفل.

حيث جاء استحسان الجمهور بسبب محافظة الفنانة على حشمتها والتزامها الدائم وخلال كل الحفلات سواء داخلياً أو خارجيا بارتداء الثوب السوداني الجميل والمحتشم.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين