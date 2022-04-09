شاهد بالفيديو: اغاني واغاني 2022 | الحلقة السادسة





أغاني و أغاني – ٢٠٢٢

(٦)

أغنية الحقيبة التي تجاوزت عصرها ليكتب لها الحياة في كل عصر و تناسب كل أساليب و خامات الأصوات بقابليتها الفريدة على التكيف و قبولها المعالجة اللحنية و الموسيقية ، كانت مرتكزاً لحلقة هذا اليوم .



و يقيني أن عبقرية شعراء و فناني الحقيبة تقف وراء هذا الزخم و خلف هذه القابلية على الخلود و البقاء و التعبير عن ذائقة و وجدان كل سوداني على مر الأجيال .

( قلبي هام مالو ) من كلمات الشاعر الكبير صالح عبد السيد ( أبوصلاح ) و من ألحان كراون السودان ( كرومة) ، كانت أولى أغنيات حلقة هذا المساء ، إستمعنا لها بصوت الفنانة العائدة هاجر كباشي ، و هاجر كباشي صوت لا يمكن وصفه بالجميل فحسب ، فما أكثر الأصوات النسائية الجميلة ، هاجر كباشي تمتلك صوتاً أثر كثيراً في من تلاها من مغنيات ، خاصة اللائي يتغنين باللونية التي تسمى بأغنيات البنات التي تعتمد في المقام الأول على إيقاع ( التم تم ) .

جوهر صدر المحافل من كلمات و ألحان ذات الثتائي العبقري ( أبوصلاح و كرومة ) ، تغنت لنا بها هذا المساء الفنانة ( إنصاف فتحي ) بمشاركة الفنانة ( هدى عربي ) ، و هو ثنائي متناغم و مكمل لبعضه البعض رغم إختلاف خامة الصوتين و أسلوب الأداء .

محمد دفع الله محمد الطيب القادم من منطقة غرب الجزيرة آخر قلاع أغنية الحقيبة و الغناء الشعبي ، فمن كان والده مغني و عمه ( حاج طه ) أحد أساطين الغناء الشعبي و سلطان الغناء الأصيل حريٌ به أن يملء يمينه بالغناء و صدره يخرج لنا هذا الشجن و ذلك الصوت الشجي ، يغني في إرتياح المتحدث جوابه و قراره .

و الحديث عن دكتور محمد دفع الله هو حديث مؤجل لحلقات قادمة فهو آخر صداحي دوحة غرب الجزيرة و حلة عباس و قرى غرب الجزيرة التي أهدننا الحاج محمد أحمد سرور و بادي و أحمد الطيب و عبد الله محمد و عوض الكريم عبد الله و الأمين عبد الغفار و عبدالوهاب الصادق و لا زالت تمثل هذه الحافظة للتراث الغنائي السوداني و الدرع المنيع للذائقة السليمة و الذوق الرفيع ، و أتمنى أن يجد أهلها مؤسسةً ثقافية راعية تعمل على دعم و رعاية حافظي هذا التراث في جميع قرى المعليق و ما حولها ، فكما جاد على أهل السودان العمدة النعيم ود حمد بقفف العيش وقت ( القُبض ) و فتح ديوانه الشهير في مجاعة سنة ٦ و تغنى بفضله و كرمه الشاعر ( بابا ود البشاقرة ) لازال خلفه يجودون علينا بفضيلة الحفاظ على تراثنا و ترميم ذائقتنا …

و هذا حديث يطول …

إنصاف فتحي لازالت تغني بذات الحذر و تسير بخطى وئيدة لتقدم مستوى ثابتاً منذ إطلالتها الأولى قبل عدة مواسم ، فلا هي تطورت و لا تراجعت ، و هذا أمر ليس بالسيء لكنه ليس بالجيد أيضاً …

( نسائم الليل ) من كلمات الشاعر الكبير عمر البنا ، تغنت بها هذا المساء الفنانة مكارم بشير و التي لا زالت تواصل نسخة نسائية من الفنان عمار السنوسي .

الفنان الشاب أحمد محمد عوض قدم لنا هذا المساء رائعة الشاعر مصطفى بطران و الحاج محمد أحمد سرور ( زمن الربيع حلا ) ، و كان أداءه جيداً رغم أنه لا يزال تحت سطوة توتر التجربة الأولى .

غداً إن شاء الله نلتقي ،،،

كمال الزين