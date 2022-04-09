خبر من الأرشيف.. شاهد فيديوهات: حصاد القمح بمشروع الراجحي في السودان دعامة الأمن الغذائي العربي





من أرشيف أخبار النيلين

دشن مساعد رئيس جمهورية السودان د.فيصل حسن إبراهيم بحضور والي الشمالية المهندس علي عوض محمد موسي وعدد من القيادات بالمركز والولاية عمليات حصاد محصول القمح بمشروع الراجحي للاستثمار الزراعي والحيواني بمحلية الدبة شمال السودان الذي تبلغ مساحته الكلية 480 ألف فدان.



وسليمان بن عبد العزيز الراجحي هو رجل الأعمال السعودي المعروف، الذي قدرت ثروته في عصره الذهبي بنحو 5.9 مليار دولار مما جعله يحتل المركز الـ 169 في قائمة أغنياء العالم. ويعتبر الراجحي من أكثر رجال الأعمال العرب سخاء، فقد نقل أسهمه المصرفية في بنك الراجحي ومزرعة دواجن تعد من أكبر المزارع في الخليج العربي، وأصولاً أخرى إلى وقف خيري يحمل اسمه.



وهو يمول مساعي التعليم ومبادرات القضاء على الجوع في السعودية. ومشروع الراجحي شمال السودان هو ثمرة تضافر الجهود بين القطاع العام والقطاع الخاص في البلدين المملكة العربية السعودية والسودان ويتضمن كامل البنية التحتية من مجمع سكني وخدمات اجتماعية ومسجد ومطاعم بالإضافة للمستودعات والورش. كما تم توفير مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات بالإضافة إلى المعدات الثقيلة والزراعية من داخل السودان وخارجها.

وأكد المهندس عادل جعفر المدير التنفيذي لمشروع الراجحي بالولاية الشمالية في تصريح صحافي أن المشروع تمكن في هذا الموسم من زراعة سبعة آلاف فدان بمحصول القمح وألفا فدان تمت زراعتها كتقاوي للقمح، مشيراً إلى أن عدد المحاور التي ساهمت في زراعة هذه المساحة 54 محوراً.

وأضاف جعفر أن الأيام القادمة ستشهد توقيع العقودات الخاصة باستجلاب 170محوراً لتصل عدد المحاور بنهاية هذا العام إلى 250 محوراً، مبيناً أن المشروع يستخدم أفضل النظم والتقانات الزراعية الحديثة. وأكد المهندس عادل جعفر ان مشروع الراجحي للاستثمار الزراعي والحيواني بالولاية الشمالية سيساهم بصورة كبيرة في تحقيق مبادرة رئيس الجمهورية للأمن الغذائي العربي والاكتفاء الذاتي من محصول القمح.

هذا وقد تم من خلال الاحتفال تكريم عدد من القيادات والشخصيات بالمركز والولاية وذلك من قبل مجموعة الراجحي الدولية للاستثمار.

من أرشيف أخبار النيلين

نشر بتاريخ

2018/03/06

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قيادات الدولة تدشن عملية حصاد القمح لمشروع “الراجحي” دعامة الأمن الغذائي العربي