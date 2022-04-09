مرتضى منصور يفضح برامج رامز جلال





أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، التي أدلى بها خلال الأيام الماضية ضد الفنان رامز جلال، مؤكداً خلالها أن الأخير يعتمد في برامجه على الفبركة وخداع المشاهدين.

وواصل رامز جلال خلال شهر رمضان الحالي تقديم سلسلة برامجه الخاصة بـ “المقالب” التي بدأها قبل 11 عاما ببرنامج «رامز قلب الأسد»، واستمر بعده 10 مواسم أخرى، سجلها مع أبرز نجوم الوطن العربي في كل المجالات، ولكن دائماً ما يثير رامز جلال الجدل في كل موسم بسبب المواقف التي يتعرض لها ضيوفه ومدى مصداقيتها.

وقال مرتضى منصور خلال تصريحات لبرنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم” الفضائية: “الضيوف على علم بتفاصيل مقالب رامز جلال قبل ذهابهم”.

وتابع: “أبوجبل استمر 10 أيام في تواصل معي لكي يحصل على جواز سفره، كنت أظن في البداية أنه يرغب في السفر للسعودية من أجل التعاقد مع أحد الأندية، ولكن اكتشفت بعد ذلك أنه يرغب في السفر الى هناك لتسجيل حلقة مع رامز جلال”.

وأضاف مرتضى منصور: “كل من يشارك في برنامج رامز جلال على علم بتفاصيل الحلقة، الاتفاق يتم معهم على كل شيء قبل السفر، كل ما يفعله رامز وضيوفه تمثيل وأفلام”.

الجدير بالذكر أن برنامج «رامز موڤي ستار» الذي يذاع خلال الموسم الرمضاني الحالي تم تصويره في السعودية، ويشارك فيه النجم العالمي ڤان دام، وحققت مشاهدات البرنامج أرقاما قياسية بعد عرض حلقاته مع بداية رمضان في الأيام القليلة الماضية.

صحيفة البيان