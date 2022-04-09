الإرصاد تتوقع رياح مثيرة للأتربة بعدد من مناطق البلاد





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى انخفاضًا طفيفًا ليشمل معظم أنحاء البلاد وتوقعات بنشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من غرب ولاية البحر الأحمر ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة في أجزاء من شرق وجنوب البلاد.

وقال تقرير الهيئة اليومي ، إن حالة الطقس المتوقعة اليوم يسود تعمق منخفض السودان الحراري جميع أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن يكون الطقس صافيًا ومشمسًا في كل من وادي حلفا و بورتسودان وحلايب وشلاتين ودنقلا وكريمة وعطبرة وشندي والخرطوم كسلا وحلفا الجديدة والجنينة والأبيض والفاشر والنهود وزالنجي والضعين وسيكون الطقس غائمًا جزئيًا في الدويم وود مدني والقضارف وسنار وكوستي وأم البنين وأبو نعامة وكادوقلي وبابنوسة وستنشط حركة الرياح في أبوحمد.

صحيفة السوداني