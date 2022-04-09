جنيفر لوبيز تعلن خطوبتها لـ “بن أفليك” بعد انفصالهما قبل 18 عاماً





أعلنت المغنية والممثلة الأمريكية جنيفر لوبيز خطوبتها على الممثل بن أفليك بعد 18 عاما على إلغاء الصديقين زفافهما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي ايه ميديا”.

وأعلنت لوبيز النبأ في النشرة الاعلامية عبر موقعها “أون ذا جيه لو”، حيث نشرت مقطع فيديو تظهر فيه وهي تبكي بينما تنظر بإعجاب إلى خاتم خطوبة أخضر ضخم.

ويبدأ الفيديو بلقطة قريبة لخاتم قبل أن تصعد الكاميرا إلى وجه لوبيز، حيث تظهر وهي تمسح دموعها.

وسبقت لوبيز “الإعلان المهم” بمقطع فيديو تشويقي عبر موقعي تويتر وإنستغرام قالت فيه: “لدي قصة مثيرة وخاصة للغاية لأشاركها…” وحثت الأشخاص على التسجيل للحصول على النشرة الإعلامية لموقعها.

وكان نجما هوليود بدآ في العلاقة في السابق في يوليو 2002 وتمت خطوبتهما في نوفمبر 2002.

وكان من المقرر أن يتم الاحتفال بزفافهما في سبتمبر 2003 لكنهما أجلا الزفاف قبل بضعة أيام فقط من موعده.

ثم فسخا خطوبتهما في يناير 2004.

وأكدت لوبيز رسميا عودتها إلى أفليك في منشور عبر تطبيق إنستغرام قبل عيد ميلادها الثاني والخمسين، عندما شاركت صورة لهما وهما يتبادلان القبل على متن يخت خاص.

البيان