هدوء أعصاب عبدالله السدحان يثير التساؤل حول حقيقة برنامج رامز جلال





دخل الفنان السعودي عبدالله السدحان في نوبة صراخ أثناء فقرة سقوط السيارة خلال برنامج المقالب «رامز موفي ستار» مع الفنان رامز جلال المذاع عبر شاشة «mbc مصر»، الذي يقدمه بمشاركة الفنان العالمي فان دام، حيث دخل «السدحان» في نوبة صراخ بداية المقلب، ثم عاد إلى ثبات أعصابه قائلا: «خلاص ارجع بهدوء بالسيارة» ما يعكس ثباته، وهو ما دعا البعض للتساؤل: هل اكتشف الفنان السعودي مقلب رامز جلال؟

وقال «سدحان» بعد معرفة المقلب: «ده مقلب ده لا انت بتهزر يعني انت يا رامز بقيت فان دام».

وعلق جلال، على حديث الفنان السعودي عبدالله السدحان خلال الفقرة الأولى أثناء مقابلته أمام الفنان العالمي فان دام، حيث قال «السدحان»: «أنا معاكم وظهركم».

وقال رامز جلال خلال الفقرة الأولى من البرنامج أمام فان دام: «الراجل ده من الألتراس الأهلاوي».

وانطلق برنامج «رامز موفي ستار» مع النجم رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفية، حيث يُعرض يوميا في شهر رمضان على «MBC مصر».

البرنامج تم تصويره بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويشارك فيه النجم العالمي فان دام ويشهد كالعادة أجواء من التشويق والإثارة والرعب تجاه الضيوف.

ويشهد برنامج رامز موفي ستار في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز منهم ياسمين صبري وهنا الزاهد، ومشاركة النجم العالمي فان دام.

ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم عمرو يوسف، درة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، عائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، والعديد من النجوم الآخرين

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