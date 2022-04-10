الممثلة إخلاص نورالدين” مسرحية حرمتني من شهر العسل والدولة عاملة لينا كادوك”





ذكرت الممثلة إخلاص نورالدين خلال إستضافتها في برنامج(Al var) الذي يقدمه الإعلامي احمد دندش إن مسرحية “النظام يريد” حرمتها من قضاء شهر العسل.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) ذكرت إخلاص إن حبها وشغفها للدراما جعلها تقبل العروض التي قدمت لها تزامنا مع شهر العسل حيث صورت ثلاثين حلقة من داخل شقتها التي إستأجروها بالقرب من موقع التصوير حتي تسهل عليهم المشاوير .

من جهتها قالت إخلاص إن الدولة عاملة ليهم “كادوك” ونفت علاقة اي شخص يعمل الكواديك للدراميين غير الدولة لأن الدراما تكشف الحقائق وتفضح السياسيين .

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)