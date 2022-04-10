شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف فتحي تبدع وتتألق في أداء رائعة ثنائي العاصمة وتجبر كبار العازفين على ترك العزف والغناء معها





قدمت الفنانة السودانية الشابة إنصاف فتحي خلال حلقة اليوم من البرنامج الرمضاني الذي يحظى بمشاهدات عالية أغاني وأغاني في نسخته الحديثة, أجمل أداء لرائعة الراحلين ثنائي العاصمة (معايا معايا في الدرب الطويل).

المطربة المتألقة والموهوبة أدهشت زملائها الفنانين والفنانات ومقدم البرنامج الجديد مصعب الصاوي وكل من كان بالأستوديو.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن الإعجاب بصوت الفنانة إنصاف فتحي وصل حتى لكبار العازفين, الأستاذ عوض أحمودي عازف العود الشهير بالإضافة لعازف آلة الكمان حذيفة الذين تركوا العزف وتفرغوا للغناء معها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين