غادة عبد الرازق: تسببت في موت إنسانة بطيبتي





كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عن تفاصيل وفاة بنت بسبب طيبتها المفرطة.

وأوضحت غادة، خلال لقائها أمس في قناة “إم بي سي مصر”، أنها عانت كثيراً بسبب طيبتها، قائلةً: “ودتني كتير في داهية”.

وأضافت، أثناء حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج “كلام الناس”: “طيبتي وجدعنتي ودتني كتير في داهية، منها مرة واحدة طلبت مني خدمة، وقلتلها حاضر، وكان تمن الخدمة دي إن بنت الست دي ماتت”.

وتابعت: “كانت عاملة حادثة واتعرضت لكسر، وكلموني الساعة 2 بليل، فقلتلهم ينقلوها مستشفى تانية، ولما عرفوا المبلغ اللي هدفعه في المستشفى طمعوا، فنقلوها مستشفى أقل من ورايا وأنا نايمة، وتاني يوم بكلمهم قالولي كنا مخبين عليكي عشان متضايقيش بس البنت اتوفت”.

وأكدت أنها لم تقتنع أن الوفاة بسبب الكسر، ولكنها تحرَّت عن الموضوع فاكتشفت أنهم نقلوها إلى ذلك المكان ما تسبب في تدهور حالتها الصحية وتوفيت، لافتةً إلى أنهم فعلوا ذلك قبل أن يحصلوا على المساعدة المالية التي ذكرتها.

صحيفة البيان