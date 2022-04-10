إلزام مسافرتين بدفع 159 ألف دولار في أكبر غرامة في تاريخ الطيران





ألزمت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، راكبتين أمريكيتين ارتكبتا “سلوكاً غير منضبط” أثناء رحلة جوية بدفع غرامة مالية قدرها 159 ألف دولار، والتي تعتبر أكبر الغرامات المالية الموقعة على الركاب في تاريخ الطيران الأمريكي.

وجاءت الغرامة الأولى وقدرها 81.9 ألف دولار، بحق راكبة كانت على متن رحلة جوية من تكساس إلى نورث كارولينا، وذلك بسبب التعدي بالعض والضرب على مضيفة طيران كانت قد عرضت عليها المساعدة بعد سقوطها في ممر الطائرة، إلى جانب محاولتها فتح باب قمرة القيادة، وركل طاقم الطائرة ومجموعة من الركاب.

فيما بلغت الغرامة الثانية 77.2 ألف دولار، بحق راكبة كانت في رحلة على متن خطوط دلتا الجوية من لاس فيغاس إلى أتلانتا، وذلك بسبب محاولتها التحرش الجسدي بالراكب الجالس بجانبها، إلى جانب توجهها نحو مقدمة الطائرة لمحاولة الخروج أثناء الرحلة، ورفض العودة إلى مقعدها، وعض راكبة أخرى عدة مرات.

صحيفة البيان