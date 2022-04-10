الإرصاد: توقعات برياح مثيرة للغبار في أجزاء بغرب ولاية البحر الأحمر





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوي الجوية أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى على قيمها لتشمل معظم أنحاء البلاد، وتوقعات بنشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من غرب ولاية البحر الأحمر، ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة في أجزاء من شرق وجنوب البلاد.

وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس للـ 24 ساعة المقبلة إلى أن من أهم معالم الطقس اليوم تعمق منخفض السودان الحراري في معظم انحاء البلاد. ومن المتوقع أن يكون الطقس صافيا ومشمسا في كل من وادي حلفا، أبوحمد، بورتسودان، حلايب، دنقلا، كريمة، عطبرة، شندي، الخرطوم، كسلا، حلفا الجديدة، ود مدني، الدويم والفاشر.

وسيكون الطقس غائماً جزئيا في القضارف، سنار، الجنينة، الأبيض، كوستي، أم بنين، أبو نعامة، النهود، نيالا، رشاد، الدمازين والضعين، وستنشط حركة الرياح في شلاتين وستشهد كادوقلي ورشاد وبابنوسة زخات خلال الفترة الليلية.

سونا