شاهد بالفيديو: اغاني واغاني 2022 | الحلقة الثامنة





أغاني و أغاني – ٢٠٢٢

(٨)

الفنانة هدى عربي كانت صاحبة الكلمة الأولى في حلقة هذا المساء التي تموضعت حول طرائق المحبة و أغنيات شهدت حضور مفردة الحب و المحبة .

الدرب الأخضر من روائع الغناء العاطفي التي جمعت بين عملاقين عظيمين ، الشاعر الكبير الراحل المقيم محمد يوسف موسى الذي نظم الدرب الأخضر و الفنان العظيم عثمان حسين الذي صاغ لحن الدرب الأخضر و مهده لأذن المستمتع .

غنت لنا الفنانة هدى عربي في مستهل حلقة هذا المساء ( الدرب الأخضر ) و كان أداءها مبشراً بعودة نجمة البرنامج الأولى إلى أداءها الذي ألفناه .

الفنانة الشابة لينا قاسم و من كلمات الشاعر بشير محسن و من ألحان الفنان الكبير شُرحبيل أحمد ، قدمت لنا هذا المساء أغنية ( خطوة خطوة ) ، و الفنانة لينا قاسم تحتاج إلى التعاون مع الفنان الهادي الجبل أو الموسيقار يوسف الموصلي فهما أكثر المبدعين الأحياء مقدرةً على تطوير إمكانياتها و صقل موهبتها و إعادة تقديمها و وضعها في مكانة تتناسب و مقدراتها على الغناء السباعي السلم و هو أمر قد يعطيها ميزة إضافية تضعها في مكانة متفردة بين مجايليها .

الفنانة إنصاف فتحي قدمت لنا هذا المساء رائعة الشاعر حمزة خوجلي التي شدا بها ثنائي العاصمة و وضع لحنها الفنان الكبير الراحل المقيم السني الضوي ، معايا معايا في الدرب الطويل و هي أغنية بحاجة إلى إمكانيات و مقدرات خاصة فيما يلي تنظيم عملية التنفس و التناغم مع الكورس الافتراضي الذي عوضه وجود الموسيقار عوض أحمودي ، و أعتقد أن الأغنية لا تناسب الفنانة إنصاف فتحي رغم أنها نجحت في إجتياز التجربة بشكل لا بأس به .

حبايبي الحلوين ، من كلمات و ألحان أحد مؤسسي فن الغناء الشعبي محمود فلاح ، و التي شدا بها الفنان الكبير عبدالوهاب الصادق ، إستمعنا لها هذا المساء بصوت الفنانة الكبيرة هاجر كباشي ، و الفنانة هاجر كباشي صاحبة تجربة غنائية متفردة استطاعت عبر عصاميتها أن تجعل من صوتها و أسلوبها الخاص لونيةً سارت عليها تقليداً الكثير من الأصوات النسائية التي عوضت غيابها و هجرتها .

غداً إن شاء الله نلتقي ،،،

كمال الزين