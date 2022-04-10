البرهان يستخدم آخر ورقة من أوراق التواليت ليمسح بها ما حطته أياديهم الفاجرة





ورق التواليت

وتتوالى سقطات التائهين في أتون التصحيح الفصيح وهاهو البرهان يستخدم آخر ورقه من أوراق التواليت ليمسح بها ما حطته أياديهم الفاجره وعقولهم الآثنه فيُثًني قرار إقالة اللقمان فيستبدله بالبزعي!! هكذا هو السودان يالقمان لايقف عند أبواب التعري ونشر الفوضى وإشاعة الفسوق والفجور كثيراً فبرجاله يمضي وبالبزعي يمضي ليعطي واجهتاً جديده لقناة السودان لتطل كما كانت معهوده بزينتِها ووقارِها لينعم المُشاهد بمناظِر جديده تحكي عن العاده والتقليد والحِشمه!!

قرار موقف

تبيان توفيق ❤️