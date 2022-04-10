انهيار وصراخ هدى المفتي بعد رؤية تمساح رامز موفي ستار





وثق مقطع فيديو، انهيار وصراخ الفنانة المصرية هدى المفتي بعد رؤية التمساح في البحيرة، بمقلب برنامج “رامز موفي ستار”.

وبدا في الفيديو، هدى المفتي تصاب بالرعب عندما أخرج الفنان رامز جلال الثعبان وبدأ يخيفها به، كما حاولت التخلص من حزام الأمان وهي تصرخ. يذكر أن فكرة برنامج “رامز موفي ستار” هذا العام حول إقناع الضيف أو الضيفة بالمشاركة في فيلم أكشن، ويقوم النجم العالمي جان كلود فان دام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة، وفي حالة استضافة لاعب كرة يتم استدراجه للمشاركة في إعلان لمنتج كبير.

مزمز