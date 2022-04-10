شاهد بالصور: شركة الفاخر تشرع في حلول جذرية لمشكلة مياه الوداي الأخضر





انخرطت إدارة شركة اس ام تي للمشاريع المتطورة المتحدة ( الفاخر) في اجتماعات مع ممثلي مدينة الصحفيين بالوادي الاخضر وذلك بهدف المعالجة الجذرية لمشكلة المياه في تنفيذ البئر التي التزمت به شركة فاخر القابضة.

وبحسب النورس نيوز وأثناء الاجتماع الذي وصف بالناجح سلم الصحفيين اللواء نصر الدين محمد احمد المدير التنفيذي للشركة ملف الدراسة الجيلوجية التي أعدت لحفر بئر مياه الشرب بمحيط مدرسة الصحفيين بنات.



اتفق الجانبان على تكوين لجنة من خمس أفراد لمتابعة الإجراءات الفنية مع هيئة المياه . بدوره أشار اللواء نصرالدين الي أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة ، معددا المشروعات التي قامت بتفيذها آخرها مستوصف العبيدلية لخدمة العاملين في الذهب بجانب تكفل الشركة بمصاريف دراسية لعدد كبير من الطلاب الجامعيين وكفالة عهد من الأيتام الأيتام فضلا عن إقامة عدد من المشاريع الزراعية في الشمالية واقدي ، مؤكدا حرص إدارة الشركة علي حل مشكلة مياه الشرب بالوادي الاخضر جذريا ، ومن جانبه ابدي مدير مياه شرق النيل استعدادهم التام لتذليل العقبات التي تواجه مشكلة مياه الشرب مع الشركة .

وفي ذات السياق نقل وفد الصحفيين للمدير التنفيذي شكر مواطني الوادي الاخضر لاهتمام الشركة لمشكلة المياه بالمنطقة.

الخرطوم (كوش نيوز)﻿