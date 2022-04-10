السلطات السودانية تتقصى بشأن حلويات “كيندر العالمية”





شرع الجهاز القومي لحماية المستهلك، وبناءً على ما تم تداوله من أخبار حول منتج حلويات ماركة كيندر العالمية التي رشح سحبها من بعض الأسواق العالمية والعربية للاشتباه بتلوثها بالسالمونيلا، شرع في اتخاذ إجراءات للتأكد من المنتج بإجراء الفحوصات المعملية اللازمة بالتنسيق مع الهيئة السودانيه للمواصفات والمقاييس وهيئة الجمارك السودانية ومباحث ونيابة المستهلك وسحبه من الأسواق فوراً إذا ثبت عدم صلاحيته.

وكشف الأمين العام للجهاز اللواء نصر الدين مشاوي بحسب (سونا) اليوم، أن الإجراء الذي اتخذ هو إجراء احترازي للتأكد من سلامة المنتج، وأشار إلى تتبع الجهاز مع الجهات المختصة لأي معلومات تهم المستهلكين من خلال آلية الإنذار المبكر.

صحيفة الصيحة