



إعتذار واجب من الصاوى وأغاني أغاني :حمزة خوجلي وليس شبيكة شاعر (معايا معايا)..

تقبل الله الشاعر الكبير والأستاذ حمزة خوجلي النعمة، والذي رحل عن دنيانا في إبريل ٢٠٢٠م بعد حياة عامرة بالكسب الثقافي والتعليمي، وصاحب قصيدة معايا معايا في الدرب الطويل وقد تغني بها ثنائي العاصمة..

وللأسف فإن الأخ مصعب الصاوى في برنامج أغاني وأغاني نسبها للأستاذ شبيكة..

وقد حدثنا ذات مرة عن خفايا هذه الأغنية، وقال لنا كتبتها يوم جمعة، ووضعتها بمكتبي صباح السبت ووجدها السني الضوي رحمه الله، فأخذها ولحنها وفجأة سمعتها بالإذاعة بعد أيام…

ولد الأستاذ حمزة بود راوه، ولاية الجزيرة، وعمل معلماً وطاف اقاليم السودان كافة، وهاجر إلى سلطنة عمان وعاد منها في سنواته الأخيرة..

وللأستاذ حمزة ديوان غير مطبوع من الشعر الغنائي..

رجل واسع الإطلاع والثقافة، كريم الخصال والفضائل ولطيف الصحبة..

يبدأ مطلع الأغنية:

معايا معايا في الدرب الطويل..

نحنا في بداية طريقنا ليه تقول لي مستحيل..

و ليه تخلي الوحشة تملأ عشنا الهادي الجميل..

شوف عيونك فيها دفقات الأمل..

وجنتيك يادبا ورتني الخجل..

لسه ما عرفت هواك إلا نورها بيشتعل..

ياخي بدري على الهموم بدري على الوجل..

د. إبراهيم الصديق على